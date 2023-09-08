НЛМК продал активы в Калужской области и на Урале

НЛМК продал активы в Калужской области и на УралеСделка оценивается в сумму от 40 млрд до 80 млрд рублей
Группа НЛМК Владимира Лисина закрыла сделку по продаже подразделения по производству сортового проката в Калужской и Свердловской областях – «НЛМК-Калуга». Это следует из данных ЕГРЮЛ.
Также компания продала сырьевое подразделение «Вторчермет НЛМК», обеспечивающее металлоломом ее уральские заводы.
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