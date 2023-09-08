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Правительство просят расширить круг получателей субсидий для перевозок по Севморпути

«Доброфлот» жалуется на невозможность конкурировать с государственным «Атомфлотом»
Герман Костринский Алексей Полухин Александр Волобуев Денис Ильюшенков
Виталий Аньков / РИА Новости

Рыбопромышленная компания «Доброфлот» просит правительство изменить условия субсидирования грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) так, чтобы бюджетные деньги могли получать операторы рефрижераторных судов для перевозки рыбы. Об этом говорится в письме управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова в аппарат правительства (есть у «Ведомостей»).

«Доброфлот» просит правительство распространить субсидии на регулярные рейсы рефрижераторными судами из районов промысла на Дальнем Востоке или из портов макрорегиона в порты Северо-Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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