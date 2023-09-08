Правительство просят расширить круг получателей субсидий для перевозок по Севморпути

Рыбопромышленная компания «Доброфлот» просит правительство изменить условия субсидирования грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) так, чтобы бюджетные деньги могли получать операторы рефрижераторных судов для перевозки рыбы. Об этом говорится в письме управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова в аппарат правительства (есть у «Ведомостей»).