Правительство просят расширить круг получателей субсидий для перевозок по Севморпути«Доброфлот» жалуется на невозможность конкурировать с государственным «Атомфлотом»
Рыбопромышленная компания «Доброфлот» просит правительство изменить условия субсидирования грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) так, чтобы бюджетные деньги могли получать операторы рефрижераторных судов для перевозки рыбы. Об этом говорится в письме управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова в аппарат правительства (есть у «Ведомостей»).
«Доброфлот» просит правительство распространить субсидии на регулярные рейсы рефрижераторными судами из районов промысла на Дальнем Востоке или из портов макрорегиона в порты Северо-Запада.
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