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Мощности АЭС в мире к 2040 году могут вырасти более чем в 2 раза

Из них пятая часть будет приходиться на «Росатом», подсчитали эксперты
Александр Волобуев Илья Лакстыгал
David W Cerny / Reuters

«Ведомости» ознакомились с докладом World Nuclear Association (WNA), в котором даны прогнозы развития атомной энергетики в XXI веке. Оптимистичный сценарий предполагает рост мощностей атомных станций к 2040 г. до 931 ГВт, базовый – до 686 ГВт, пессимистичный – до 486 ГВт.

Установленная мощность всех АЭС в мире на конец июня 2023 г., по данным WNA, составляла 391 ГВт, или 437 ядерных энергоблоков, которые закрывают примерно одну десятую часть потребностей человечества в электроэнергии. Строились блоки еще на 64 ГВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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