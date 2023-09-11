Мощности АЭС в мире к 2040 году могут вырасти более чем в 2 раза

Мощности АЭС в мире к 2040 году могут вырасти более чем в 2 разаИз них пятая часть будет приходиться на «Росатом», подсчитали эксперты
«Ведомости» ознакомились с докладом World Nuclear Association (WNA), в котором даны прогнозы развития атомной энергетики в XXI веке. Оптимистичный сценарий предполагает рост мощностей атомных станций к 2040 г. до 931 ГВт, базовый – до 686 ГВт, пессимистичный – до 486 ГВт.
Установленная мощность всех АЭС в мире на конец июня 2023 г., по данным WNA, составляла 391 ГВт, или 437 ядерных энергоблоков, которые закрывают примерно одну десятую часть потребностей человечества в электроэнергии. Строились блоки еще на 64 ГВт.
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