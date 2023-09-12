Минэнерго ожидает улучшения ситуации на топливном рынке «в ближайшее время»

В интервью каналу «России 24» Шульгинов обратил внимание на то, что в ближайшие дни закончится ремонт на Астраханском ГПЗ (входит в «Газпром переработку»), благодаря чему ситуация «начнет налаживаться». На форуме он также рассказал, что тема с обеспечением внутреннего рынка топливом обсуждалась с нефтяниками в правительстве в первую очередь для того, чтобы обеспечить поставки сельхозпроизводителям.