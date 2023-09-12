Минэнерго ожидает улучшения ситуации на топливном рынке «в ближайшее время»Это может произойти из-за падения спроса, окончания ремонтов на НПЗ и замедления роста цен
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Министерство энергетики ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут выходить из ремонтов в ближайшее время и ситуация на рынке моторного топлива улучшится. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов 11 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). «Мы каждый день ожидаем выхода из зоны ремонта НПЗ, надеемся, что в ближайшие дни мы увеличим объемы производства продукции», – подчеркнул министр (цитата по «Интерфаксу»).
В интервью каналу «России 24» Шульгинов обратил внимание на то, что в ближайшие дни закончится ремонт на Астраханском ГПЗ (входит в «Газпром переработку»), благодаря чему ситуация «начнет налаживаться». На форуме он также рассказал, что тема с обеспечением внутреннего рынка топливом обсуждалась с нефтяниками в правительстве в первую очередь для того, чтобы обеспечить поставки сельхозпроизводителям.