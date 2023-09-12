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Минэнерго ожидает улучшения ситуации на топливном рынке «в ближайшее время»

Это может произойти из-за падения спроса, окончания ремонтов на НПЗ и замедления роста цен
Дарья Савенкова
Шульгинов (на фото) заявил, что подготовка списка экспортеров нефтепродуктов пока не закончена, а снова повышать обязательные нормативы биржевых продаж нефтепродуктов для НПЗ «пока нет необходимости» / Вячеслав Викторов / Росконгресс

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Министерство энергетики ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут выходить из ремонтов в ближайшее время и ситуация на рынке моторного топлива улучшится. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов 11 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). «Мы каждый день ожидаем выхода из зоны ремонта НПЗ, надеемся, что в ближайшие дни мы увеличим объемы производства продукции», – подчеркнул министр (цитата по «Интерфаксу»).

В интервью каналу «России 24» Шульгинов обратил внимание на то, что в ближайшие дни закончится ремонт на Астраханском ГПЗ (входит в «Газпром переработку»), благодаря чему ситуация «начнет налаживаться». На форуме он также рассказал, что тема с обеспечением внутреннего рынка топливом обсуждалась с нефтяниками в правительстве в первую очередь для того, чтобы обеспечить поставки сельхозпроизводителям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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