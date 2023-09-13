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Минприроды хочет открыть на Дальнем Востоке 1000 месторождений

Но для их освоения потребуются масштабные вложения в инфраструктуру, говорят эксперты
Василий Милькин
Из опубликованных Козловым материалов следует, что добыча золота в России к 2035 г. может вырасти на 27% к уровню 2023 г / Андрей Гордеев / Ведомости

Минприроды России подготовило программу геологического изучения Дальнего Востока, которая позволит к 2035 г. открыть в Дальневосточном ФО порядка 1000 новых месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщил 12 сентября во время ВЭФ-2023 министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«План по поддержке кратного увеличения геологоразведки готов для всех 11 дальневосточных регионов. Он позволит открыть порядка 1000 новых месторождений с хорошим уровнем запасов», – написал Козлов в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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