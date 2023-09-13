Минприроды хочет открыть на Дальнем Востоке 1000 месторождений

Минприроды хочет открыть на Дальнем Востоке 1000 месторожденийНо для их освоения потребуются масштабные вложения в инфраструктуру, говорят эксперты
Минприроды России подготовило программу геологического изучения Дальнего Востока, которая позволит к 2035 г. открыть в Дальневосточном ФО порядка 1000 новых месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщил 12 сентября во время ВЭФ-2023 министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
«План по поддержке кратного увеличения геологоразведки готов для всех 11 дальневосточных регионов. Он позволит открыть порядка 1000 новых месторождений с хорошим уровнем запасов», – написал Козлов в своем Telegram-канале.
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