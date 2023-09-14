Группа «Аэрофлот» планирует перевезти 47 млн пассажиров в 2024 году

«Базовый сценарий на 2023 г. был 43 млн пассажиров. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 млн человек. Цель на следующий год – не менее 47 млн пассажиров», – сказал он. Топ-менеджер добавил, что соотношение перевозок на международных воздушных линиях и внутренних будет, как и в этом году, 20% на 80%.