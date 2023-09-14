Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Акция -37%

Группа «Аэрофлот» планирует перевезти 47 млн пассажиров в 2024 году

Рост бизнеса будет сдерживать дефицит самолетов и новых направлений
Герман Костринский Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа «Аэрофлот», в которую помимо одноименной авиакомпании входят «Россия» и лоукостер «Победа», планирует перевезти в 2024 г. не менее 47 млн пассажиров, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ-2023 гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, национальный перевозчик улучшил прогноз как на 2023 г., так и на 2024 г.

«Базовый сценарий на 2023 г. был 43 млн пассажиров. К середине года мы поняли, что можем добавить, поэтому скорректировали до 45 млн человек. Цель на следующий год – не менее 47 млн пассажиров», – сказал он. Топ-менеджер добавил, что соотношение перевозок на международных воздушных линиях и внутренних будет, как и в этом году, 20% на 80%.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных