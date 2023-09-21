«Новатэк» предложил создать программу поддержки добычи трудноизвлекаемого газа

Полномасштабное освоение трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа в России требует создания специальной государственной программы, в которой будут определены меры поддержки. С таким предложением 20 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2023) выступил заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин. Он также добавил, что правильным было бы распространить на технологии разработки ТРИЗ механизм господдержки, который действует для СПГ-оборудования.