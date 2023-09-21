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«Новатэк» предложил создать программу поддержки добычи трудноизвлекаемого газа

Это нужно для сохранения ресурсной базы страны, считают в компании
Василий Милькин
В кулуарах ТНФ-2023 Кудрин (на фото) пояснил журналистам, что «Новатэк» уже обратился со своими инициативами в Минэнерго / Максим Стулов / Ведомости

Полномасштабное освоение трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа в России требует создания специальной государственной программы, в которой будут определены меры поддержки. С таким предложением 20 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2023) выступил заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин. Он также добавил, что правильным было бы распространить на технологии разработки ТРИЗ механизм господдержки, который действует для СПГ-оборудования.

Топ-менеджер напомнил, что исторически основным регионом добычи газа в стране является Надым-Пур-Тазовский регион на Ямале. Но сейчас его сеноманский ярус (верхние пласты залежей) выработан на 81% и, по словам Кудрина, необходимо переходить к активной стадии освоения ТРИЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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