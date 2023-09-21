«Новатэк» предложил создать программу поддержки добычи трудноизвлекаемого газа

«Новатэк» предложил создать программу поддержки добычи трудноизвлекаемого газаЭто нужно для сохранения ресурсной базы страны, считают в компании
Полномасштабное освоение трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа в России требует создания специальной государственной программы, в которой будут определены меры поддержки. С таким предложением 20 сентября на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ-2023) выступил заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин. Он также добавил, что правильным было бы распространить на технологии разработки ТРИЗ механизм господдержки, который действует для СПГ-оборудования.
Топ-менеджер напомнил, что исторически основным регионом добычи газа в стране является Надым-Пур-Тазовский регион на Ямале. Но сейчас его сеноманский ярус (верхние пласты залежей) выработан на 81% и, по словам Кудрина, необходимо переходить к активной стадии освоения ТРИЗ.
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