«Технологии ОФС» вложат более 5 млрд рублей в импортозамещение оборудования

«Технологии ОФС» вложат более 5 млрд рублей в импортозамещение оборудованияСейчас зависимость от импорта по отдельным видам нефтесервисного оборудования доходит до 100%
Нефтесервисная компания «Технологии ОФС» (бывшее подразделение американской Baker Hughes в России) планирует инвестировать более 5 млрд руб. до 2027 г. в производство роторно-управляемых систем (РУС), а также увеличение локализации электронных плат и установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании в кулуарах Тюменского нефтегазового форума (ТНФ-2023).
«Основную ставку компания делает на производство РУС. Сегодня данное оборудование в промышленных масштабах не производится [в России]. Для его серийного выпуска требуется набор узкоспециальных высокотехнологичных станков и оборудования», – пояснил собеседник.
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