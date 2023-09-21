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«Технологии ОФС» вложат более 5 млрд рублей в импортозамещение оборудования

Сейчас зависимость от импорта по отдельным видам нефтесервисного оборудования доходит до 100%
Дарья Савенкова Василий Милькин
Церемония закладки первого камня в Тюменский производственный комплекс состоялась 19 сентября / Максим Стулов / Ведомости

Нефтесервисная компания «Технологии ОФС» (бывшее подразделение американской Baker Hughes в России) планирует инвестировать более 5 млрд руб. до 2027 г. в производство роторно-управляемых систем (РУС), а также увеличение локализации электронных плат и установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании в кулуарах Тюменского нефтегазового форума (ТНФ-2023).

«Основную ставку компания делает на производство РУС. Сегодня данное оборудование в промышленных масштабах не производится [в России]. Для его серийного выпуска требуется набор узкоспециальных высокотехнологичных станков и оборудования», – пояснил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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