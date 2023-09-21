«Технологии ОФС» вложат более 5 млрд рублей в импортозамещение оборудования

Нефтесервисная компания «Технологии ОФС» (бывшее подразделение американской Baker Hughes в России) планирует инвестировать более 5 млрд руб. до 2027 г. в производство роторно-управляемых систем (РУС), а также увеличение локализации электронных плат и установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании в кулуарах Тюменского нефтегазового форума (ТНФ-2023).