Как повлияет запрет экспорта топлива из РФ на российский и мировой рынки

Правительство 21 сентября ввело временное ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на внутреннем рынке». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Сроки введения ограничения не уточняются. «Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и вывозился на экспорт, а сейчас такой возможности нет», – заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия 24».