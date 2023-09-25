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Экспортные цены на российский уголь в III квартале перешли к росту

Котировки поддержал рост спроса на топливо в Китае
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспортные цены на энергетический уголь из России в III квартале 2023 г. перешли к росту после падения в середине лета и сейчас составляют $79–100/т. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с которым ознакомились «Ведомости».

Как отмечается в обзоре, экспортная стоимость энергоугля снижалась с начала II квартала вслед за мировыми ценами. Причинами падения были увеличение внутренней добычи в странах-импортерах, накопленные из-за теплой зимы запасы угля, а также рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на рынке ЕС. В частности, производство угля в Китае в январе – июне 2023 г. выросло на 4,4% к уровню аналогичного периода прошлого года до 2,3 млрд т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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