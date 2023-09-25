Экспортные цены на российский уголь в III квартале перешли к росту

Экспортные цены на российский уголь в III квартале перешли к ростуКотировки поддержал рост спроса на топливо в Китае
Экспортные цены на энергетический уголь из России в III квартале 2023 г. перешли к росту после падения в середине лета и сейчас составляют $79–100/т. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с которым ознакомились «Ведомости».
Как отмечается в обзоре, экспортная стоимость энергоугля снижалась с начала II квартала вслед за мировыми ценами. Причинами падения были увеличение внутренней добычи в странах-импортерах, накопленные из-за теплой зимы запасы угля, а также рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на рынке ЕС. В частности, производство угля в Китае в январе – июне 2023 г. выросло на 4,4% к уровню аналогичного периода прошлого года до 2,3 млрд т.
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