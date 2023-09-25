Правительство поднимет на 10% оптовые цены на газ для промышленных потребителей

В документе поясняется, что оптовая цена на газ будет увеличена «для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 г.». Также сообщается, что в 2024 г. предполагается индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 11,2%, а в 2025 г. – на 8,2%. Индексация будет проведена «с целью обеспечения надежности поставок газа, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения», следует из материалов.