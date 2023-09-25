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Правительство поднимет на 10% оптовые цены на газ для промышленных потребителей

Но для электростанций в этот раз сделали исключение
Василий Милькин Александр Волобуев
Денис Гришкин / Ведомости

Правительство планирует проиндексировать цены на газ, добываемый «Газпромом» и его дочерними компаниями, для промышленных потребителей на 10% с 1 декабря 2023 г. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг.

В документе поясняется, что оптовая цена на газ будет увеличена «для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 г.». Также сообщается, что в 2024 г. предполагается индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 11,2%, а в 2025 г. – на 8,2%. Индексация будет проведена «с целью обеспечения надежности поставок газа, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения», следует из материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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