В России впервые продали белого вина больше, чем красного

Доля продаж белого вина к концу лета 2023 г. впервые превысила 50% в натуральном выражении от общего объема продаж тихих вин, показал проведенный «Ведомостями» опрос крупных импортеров и дистрибуторов. Так, по словам представителя сети винотек SimpleWine, в июне – августе данный показатель составил 57% (для сравнения: летом 2019 г. он был на уровне 48%). Похожую тенденцию фиксируют и в Ladoga. У этой компании доля продаж белого вина по итогам лета составила 55% (в аналогичный период 2019 г. – 41%). Абсолютные цифры и данные по красному вину они не предоставили.