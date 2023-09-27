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В России впервые продали белого вина больше, чем красного

Такая тенденция отмечается во всем мире
Маргарита Соболь Анастасия Ковалева
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля продаж белого вина к концу лета 2023 г. впервые превысила 50% в натуральном выражении от общего объема продаж тихих вин, показал проведенный «Ведомостями» опрос крупных импортеров и дистрибуторов. Так, по словам представителя сети винотек SimpleWine, в июне – августе данный показатель составил 57% (для сравнения: летом 2019 г. он был на уровне 48%). Похожую тенденцию фиксируют и в Ladoga. У этой компании доля продаж белого вина по итогам лета составила 55% (в аналогичный период 2019 г. – 41%). Абсолютные цифры и данные по красному вину они не предоставили.

Традиционно россияне предпочитали покупать именно красное вино и по итогам 2022 г. оно оставалось лидером по продажам в этом сегменте алкогольных напитков с долей в 48%, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, доля белого вина составляла 42%, оставшиеся 10% – розовое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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