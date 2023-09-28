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Правительство предложило новые меры по борьбе с серым экспортом топлива

Нефтяники должны сначала обеспечить внутренний рынок, а затем зарабатывать на внешнем
Дарья Савенкова
Президент Владимир Путин предложил собственный вариант решения топливной проблемы в России / Пресс-служба президента России

Правительство в целом определилось с мерами по борьбе с серым экспортом моторного топлива, которые призваны остановить рост цен на АЗС, уже вдвое обогнавший инфляцию. По данным Росстата, с начала года по август стоимость бензина на АЗС выросла на 7,4%, дизеля – на 4,7% при инфляции 3,7%.

Об уже принятых мерах и будущих ограничениях объявил 27 сентября курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

«За последнюю неделю, с 21-го числа [когда было принято постановление об ограничении экспорта нефтепродуктов], они [цены] снизились в среднем на 20% по автомобильным бензинам и на 16% по дизельному топливу», – доложил Новак. По его словам, кабмин ожидает дальнейшей стабилизации ситуации с ценами на бензин и дизтопливом на оптовом топливном рынке. Для того чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка, а также для создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предложило ряд дополнительных системных мер.

Основные меры, которые сейчас прорабатывает кабинет министров, – это повышение экспортной пошлины с 20 000 до 50 000  руб./т для перекупщиков горючего либо полный запрет на экспорт топлива, приобретенного на внутреннем рынке (эта мера, по сути, уже действует), корректировка демпферных выплат НПЗ из бюджета, чтобы «компенсировать разницу с экспортом». Кроме того, по словам Новака, определены объемы поставок на внутренний рынок дизтоплива на сентябрь – ноябрь для проведения осенних полевых работ: 13,4 млн барр.

Новак в ходе совещания сообщил, что предлагается повысить коэффициент в формуле расчета демпфера (бюджетная выплата НПЗ, призванная компенсировать нефтяникам разницу между более высокой экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке). Демпфер был снижен с 1 сентября. Повышение коэффициента и демпферных выплат позволит компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами и повысить эффективность поставок на внутренний рынок.

По словам Новака, нужно не допустить «вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами»: «Это касается в первую очередь повышения заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт. Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 000 до 50 000 руб.».

Также Новак предложил контролировать вместе с ФАС уровни наценки на нефтепродукты на АЗС: при падении биржевых цен цены должны снижаться и там. Он отметил, что решение по этим мерам будет принято в ближайшее время, что окажет долгосрочное влияние на внутренний рынок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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