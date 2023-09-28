Правительство предложило новые меры по борьбе с серым экспортом топлива

«За последнюю неделю, с 21-го числа [когда было принято постановление об ограничении экспорта нефтепродуктов], они [цены] снизились в среднем на 20% по автомобильным бензинам и на 16% по дизельному топливу», – доложил Новак. По его словам, кабмин ожидает дальнейшей стабилизации ситуации с ценами на бензин и дизтопливом на оптовом топливном рынке. Для того чтобы обеспечить долгосрочную балансировку внутреннего рынка, а также для создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предложило ряд дополнительных системных мер.