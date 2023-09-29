Минфин предложил сократить льготы для нефтяников по НДД

Минфин предложил сократить льготы для нефтяников по НДДНо это приведет к падению привлекательности разработки трудной нефти
Министерство финансов России хочет скорректировать параметры четырех групп месторождений, имеющих право платить налог на дополнительный доход (НДД). Сейчас механизм, по мнению министерства, неэффективен. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 гг., опубликованных 28 сентября на сайте Минфина.
Режим НДД начал действовать в российской нефтяной отрасли в 2019 г. Если НДПИ привязан к объему добычи, то НДД – к финансовому результату, это 50% дохода компании от добычи на конкретном участке за вычетом расходов на добычу и логистику. Тем самым НДД должен стимулировать компании продолжать добычу нефти на выработанных месторождениях или инвестировать в разработку новых.
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