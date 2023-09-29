Минфин предложил сократить льготы для нефтяников по НДД

Режим НДД начал действовать в российской нефтяной отрасли в 2019 г. Если НДПИ привязан к объему добычи, то НДД – к финансовому результату, это 50% дохода компании от добычи на конкретном участке за вычетом расходов на добычу и логистику. Тем самым НДД должен стимулировать компании продолжать добычу нефти на выработанных месторождениях или инвестировать в разработку новых.