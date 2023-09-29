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ОСК приостановила закупки оборудования для полусотни гражданских судов

Пришедшее из банка ВТБ руководство выясняет экономическую целесообразность контрактов
Герман Костринский
«ОСК»

Верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по поручению нового гендиректора Андрея Пучкова, перешедшего из банка ВТБ, приостановили закупки комплектующих для 50 строящихся гражданских судов. Это следует из письма первого заместителя гендиректора ОСК Андрея Бузинова руководителям заводов («Ведомости» ознакомились с документом). «Сообщаем о необходимости приостановки реализации проектов и списания на них затрат до получения особых указаний АО «ОСК» и подтверждения рентабельности и экономической целесообразности реализации проектов», – говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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