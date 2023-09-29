ОСК приостановила закупки оборудования для полусотни гражданских судов

Верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по поручению нового гендиректора Андрея Пучкова, перешедшего из банка ВТБ, приостановили закупки комплектующих для 50 строящихся гражданских судов. Это следует из письма первого заместителя гендиректора ОСК Андрея Бузинова руководителям заводов («Ведомости» ознакомились с документом). «Сообщаем о необходимости приостановки реализации проектов и списания на них затрат до получения особых указаний АО «ОСК» и подтверждения рентабельности и экономической целесообразности реализации проектов», – говорится в письме.