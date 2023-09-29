«Интер РАО» предупредило о частичной остановке экспорта электричества

По ее словам, компания направила контрагентам за пределами ЕАЭС предложение поднять цены на электроэнергию на 7% из-за введенных правительством России экспортных пошлин. Панина уточнила, что речь идет о поставках электроэнергии в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию. Поставки в Грузию и транзитом через нее в Турцию на октябрь не планировались.