«Интер РАО» предупредило о частичной остановке экспорта электричества

«Интер РАО» предупредило о частичной остановке экспорта электричестваПоставки с 1 октября могут прекратиться в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию
«Интер РАО», являющееся единым оператором экспорта-импорта электроэнергии в России, готово с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы ЕАЭС (помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения). Об этом заявила 28 сентября журналистам в кулуарах конференции Совета производителей энергии представитель компании Александра Панина.
По ее словам, компания направила контрагентам за пределами ЕАЭС предложение поднять цены на электроэнергию на 7% из-за введенных правительством России экспортных пошлин. Панина уточнила, что речь идет о поставках электроэнергии в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию. Поставки в Грузию и транзитом через нее в Турцию на октябрь не планировались.
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