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«Интер РАО» предупредило о частичной остановке экспорта электричества

Поставки с 1 октября могут прекратиться в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию
Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

«Интер РАО», являющееся единым оператором экспорта-импорта электроэнергии в России, готово с 1 октября ограничить или полностью остановить поставки за пределы ЕАЭС (помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения). Об этом заявила 28 сентября журналистам в кулуарах конференции Совета производителей энергии представитель компании Александра Панина.

По ее словам, компания направила контрагентам за пределами ЕАЭС предложение поднять цены на электроэнергию на 7% из-за введенных правительством России экспортных пошлин. Панина уточнила, что речь идет о поставках электроэнергии в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию. Поставки в Грузию и транзитом через нее в Турцию на октябрь не планировались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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