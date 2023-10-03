Минэнерго прогнозирует рост выпуска СПГ в 2024 году в полтора раза

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2024 г. вырастет в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2022 г. на 16 млн т и составит 47,3 млн т. Об этом сообщается в паспорте госпрограммы «Развитие энергетики», с которым ознакомились «Ведомости». На этом же уровне производство СПГ удержится и в 2025 г.