Горно-металлургическая отрасль сочла безопасной налоговую нагрузку

Горно-металлургическая отрасль сочла безопасной налоговую нагрузкуУровень рентабельности сектора в России остается выше среднемирового, напоминают эксперты
Текущая налоговая нагрузка, по оценке 60% топ-менеджеров российских горно-металлургических компаний (ГМК), завышена, но не создает угроз для бизнеса. Это следует из обзора консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), с которым ознакомились «Ведомости». Только 20% респондентов считают, что налоговая нагрузка на ГМК чрезмерная и создает угрозы для развития бизнеса. Еще 10% назвали ее справедливой, а 10% заявили, что налоги для отрасли нужно отменить в принципе.
Исследование проводилось методом опроса руководителей в области финансов, инвестиций, стратегии и IT 11 крупнейших российских ГМК (названия в исследовании не приводятся). В опросе приняли участие компании с общей выручкой около 4,8 трлн руб. (данные за 2021 г.) и общим количеством сотрудников более 370 000 человек.