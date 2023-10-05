Горно-металлургическая отрасль сочла безопасной налоговую нагрузку

Текущая налоговая нагрузка, по оценке 60% топ-менеджеров российских горно-металлургических компаний (ГМК), завышена, но не создает угроз для бизнеса. Это следует из обзора консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), с которым ознакомились «Ведомости». Только 20% респондентов считают, что налоговая нагрузка на ГМК чрезмерная и создает угрозы для развития бизнеса. Еще 10% назвали ее справедливой, а 10% заявили, что налоги для отрасли нужно отменить в принципе.