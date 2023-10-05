Спрос на зеленую электроэнергию в РФ вырос вдвое

Спрос на зеленую электроэнергию в РФ вырос вдвоеРыночная надбавка на экологичность киловатт-часов уже составляет 1,5%
Объем поставок по прямым договорам на покупку зеленой электроэнергии с января по август 2023 г. вырос более чем в 2 раза до 1,26 млрд кВт ч, сообщил «Ведомостям» представитель «Совета рынка» (регулятор энергорынков).
Речь идет о покупке электроэнергии у солнечных (СЭС), ветряных (ВЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) с нулевыми или околонулевыми выбросами СО2 в рамках свободных двусторонних договоров (СДД). Практически весь объем, по словам собеседника, потребляется на оптовом рынке электроэнергии.
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