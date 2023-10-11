Садоводы предложили запретить импорт плодовых саженцев в страну

Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов объясняет, что запрет на импорт саженцев необходим для развития отечественного производства. По оценкам Минсельхоза, в 2022 г. 74% саженцев плодовых деревьев, использованных аграриями, были российского происхождения. Поставки импортных саженцев идут в основном из Сербии и стран Евросоюза, прежде всего Италии, Нидерландов и Бельгии, указывает Ширинов. При этом общая потребность в такой продукции, использующейся для выращивания семечковых плодов (яблок и груш) на 2022 г., по оценкам Минсельхоза, составляла 20,5 млн шт. В ассоциации «Садоводы Кубани» оценивают рынок саженцев России в 6,25 млрд руб. в год.