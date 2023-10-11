Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Садоводы предложили запретить импорт плодовых саженцев в страну

Это должно помочь в развитии отечественного производства
Алексей Полухин
Агро-Белогорье

Три садоводческих объединения – Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, Ассоциация садоводов России и союз «Садоводы Кубани» предложили с 2024 г. полностью запретить импорт иностранных саженцев плодовых деревьев. Обращение к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву они направили 21 сентября. В Минсельхозе получение такого предложения подтвердили и пообещали «рассмотреть его в установленном порядке».

Председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов объясняет, что запрет на импорт саженцев необходим для развития отечественного производства. По оценкам Минсельхоза, в 2022 г. 74% саженцев плодовых деревьев, использованных аграриями, были российского происхождения. Поставки импортных саженцев идут в основном из Сербии и стран Евросоюза, прежде всего Италии, Нидерландов и Бельгии, указывает Ширинов. При этом общая потребность в такой продукции, использующейся для выращивания семечковых плодов (яблок и груш) на 2022 г., по оценкам Минсельхоза, составляла 20,5 млн шт. В ассоциации «Садоводы Кубани» оценивают рынок саженцев России в 6,25 млрд руб. в год.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных