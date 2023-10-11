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Производитель металлоконструкций «Венталл» купил завод в Смоленской области

Актив позволит компании укрепить позиции на рынке и повысить рентабельность продаж
Василий Милькин
«Венталл»

Крупный российский производитель металлоконструкций «Венталл» приобрел строящийся завод металлоконструкций в городе Ярцево Смоленской области – ООО «Новые строительные технологии» (НСТ). Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор холдинга «Венталл» Сергей Чернышев.

Сумма сделки составила 1 млрд руб., уточнил топ-менеджер. По его словам, завод «готов на 90%». Компания планирует вложить в проект еще 500 млн руб., которые предоставлены акционером группы «Венталл», отметил Чернышев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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