Производитель металлоконструкций «Венталл» купил завод в Смоленской области

Производитель металлоконструкций «Венталл» купил завод в Смоленской областиАктив позволит компании укрепить позиции на рынке и повысить рентабельность продаж
Крупный российский производитель металлоконструкций «Венталл» приобрел строящийся завод металлоконструкций в городе Ярцево Смоленской области – ООО «Новые строительные технологии» (НСТ). Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор холдинга «Венталл» Сергей Чернышев.
Сумма сделки составила 1 млрд руб., уточнил топ-менеджер. По его словам, завод «готов на 90%». Компания планирует вложить в проект еще 500 млн руб., которые предоставлены акционером группы «Венталл», отметил Чернышев.
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