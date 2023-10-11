Бюджетные расходы на развитие магистральной инфраструктуры урежут

Бюджетные расходы на развитие магистральной инфраструктуры урежутСильнее всего в 2024–2026 годах снизят траты на порты и региональные аэропорты
Финансирование мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) снизится в 2024 г. почти на 12% по сравнению с плановыми расходами, зафиксированными в бюджете 2023–2025 гг., и составит 101,6 млрд руб. Это следует из проекта бюджета на ближайшую трехлетку. Законопроект о бюджете на 2024–2026 гг. был внесен в Госдуму в конце сентября и пока не рассматривался.
Больше остальных будут срезаны расходы на развитие морских портов: они упадут по сравнению с плановыми значениями предыдущего бюджета в четыре раза до 2,8 млрд руб. Расходы на развитие региональных аэропортов на 2024 г. также существенно снижены – на 21,9% до 27,4 млрд руб. На 3% до 15,7 млрд руб. урезаны бюджетные расходы на развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна.