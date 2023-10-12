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«Росгеология» интересуется разведкой рудных месторождений в Саудовской Аравии

В дальнейшем их разработкой смогут заняться российские компании
Василий Милькин
Александра Астахова / Ведомости

«Росгеология» ведет переговоры об участии в проектах по геологоразведке полиметаллических руд в Саудовской Аравии, сообщил в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023) журналистам гендиректор госхолдинга Сергей Горьков. Он отметил, что в этой стране запасы полиметаллических руд слабо изучены, но много перспективных участков. По его словам, в основном речь идет о запасах меди, цинка и золота.

«Мы видим 13 блоков достаточно перспективных. Предлагаем [Саудовской Аравии] активную работу по разведке и последующему привлечению инвесторов к разработке», – сказал Горьков, отвечая на вопрос «Ведомостей». Он добавил, что в перспективе в разработке блоков могут принять участие российские металлургические компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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