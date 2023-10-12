«Росгеология» интересуется разведкой рудных месторождений в Саудовской Аравии

«Росгеология» ведет переговоры об участии в проектах по геологоразведке полиметаллических руд в Саудовской Аравии, сообщил в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023) журналистам гендиректор госхолдинга Сергей Горьков. Он отметил, что в этой стране запасы полиметаллических руд слабо изучены, но много перспективных участков. По его словам, в основном речь идет о запасах меди, цинка и золота.