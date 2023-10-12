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Ирак хочет отказаться от импорта газа за счет увеличения добычи

Месторождениями могут заинтересоваться российские частные компании
Дарья Савенкова Василий Милькин
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани / Кристина Кормилицына / МИА «Россия сегодня» / Пресс-служба президента России

Правительство Ирака готовится провести продажу лицензий на разработку 10–12 перспективных нефтегазовых месторождений. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани 11 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023) в Москве.

Он пояснил, что Ирак планирует отказаться от импорта газа, а продажа новых месторождений позволит увеличить добычу внутри страны. Ас-Судани также поблагодарил Иран за продолжение поставок газа и электроэнергии в Ирак, несмотря на серьезные долги за уже поставленные ресурсы – 11 млрд евро. На фоне нехватки энергоресурсов Ирак, по его словам, начал активнее развивать проекты по добыче попутного нефтяного газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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