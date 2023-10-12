Ирак хочет отказаться от импорта газа за счет увеличения добычи

Он пояснил, что Ирак планирует отказаться от импорта газа, а продажа новых месторождений позволит увеличить добычу внутри страны. Ас-Судани также поблагодарил Иран за продолжение поставок газа и электроэнергии в Ирак, несмотря на серьезные долги за уже поставленные ресурсы – 11 млрд евро. На фоне нехватки энергоресурсов Ирак, по его словам, начал активнее развивать проекты по добыче попутного нефтяного газа.