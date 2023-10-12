Ирак хочет отказаться от импорта газа за счет увеличения добычи

Ирак хочет отказаться от импорта газа за счет увеличения добычиМесторождениями могут заинтересоваться российские частные компании
Правительство Ирака готовится провести продажу лицензий на разработку 10–12 перспективных нефтегазовых месторождений. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани 11 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2023) в Москве.
Он пояснил, что Ирак планирует отказаться от импорта газа, а продажа новых месторождений позволит увеличить добычу внутри страны. Ас-Судани также поблагодарил Иран за продолжение поставок газа и электроэнергии в Ирак, несмотря на серьезные долги за уже поставленные ресурсы – 11 млрд евро. На фоне нехватки энергоресурсов Ирак, по его словам, начал активнее развивать проекты по добыче попутного нефтяного газа.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам