Производитель кормов Monge регистрирует в РФ знаки «Монжо», «Монжно» и «Можно»

Вернуться на российский рынок итальянскому производителю будет непросто, считают эксперты. Если говорить о состоянии рынка кормов, то текущая ситуация существенно улучшилась по сравнению, например, с 2022 г., говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, премиальные корма основных марок сейчас представлены на маркетплейсах, они завозятся в страну посредниками. Российские же производители наращивают производство и стараются выйти в средний и высокий ценовой сегмент, объясняет он. Поэтому Monge придется достаточно серьезно вложиться в продвижение своих товаров, так как она будет продаваться под неизвестным брендом и созвучность со старой маркой вряд ли убедит потребителей, считает эксперт. Кроме того, как считает Бурмистров, компании придется выйти на все ключевые маркетплейсы и активно инвестировать в продажи через крупные сети.