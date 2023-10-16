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Бизнес

Производитель кормов Monge регистрирует в РФ знаки «Монжо», «Монжно» и «Можно»

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз продукции этой компании в страну
Маргарита Соболь
Monge

Итальянский производитель премиальных кормов для собак и кошек Monge в начале октября подал в Роспатент заявки на регистрацию русифицированных товарных знаков «Монже», «Монжо», «Монжно» и «Можно». Запрос в саму компанию остался без ответа, но опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что она собирается вернуться на российский рынок под локализованными брендами.

В мае этого года Россельхознадзор запретил импорт продукции Monge из-за выявленных нарушений. В частности, в некоторых кормах из кролика специалисты службы не нашли ДНК этого животного. А в кормах из лосося они обнаружили ДНК курицы. Всего Россельхознадзор выявил 9 нарушений в 2022 г. и три – в 2023 г. Представитель ведомства пояснил «Ведомостям», что в данный момент данные ограничения сохраняются. Но он подтвердил, что Monge предоставила документы, подтверждающие устранение нарушений. Сейчас они находятся на рассмотрении, пояснил собеседник «Ведомостей». 

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Вернуться на российский рынок итальянскому производителю будет непросто, считают эксперты. Если говорить о состоянии рынка кормов, то текущая ситуация существенно улучшилась по сравнению, например, с 2022 г., говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, премиальные корма основных марок сейчас представлены на маркетплейсах, они завозятся в страну посредниками. Российские же производители наращивают производство и стараются выйти в средний и высокий ценовой сегмент, объясняет он. Поэтому Monge придется достаточно серьезно вложиться в продвижение своих товаров, так как она будет продаваться под неизвестным брендом и созвучность со старой маркой вряд ли убедит потребителей, считает эксперт. Кроме того, как считает Бурмистров, компании придется выйти на все ключевые маркетплейсы и активно инвестировать в продажи через крупные сети.

Monge не первая зарубежная компания, которая пытается локализовать свои бренды в России. Ранее Nestle подала заявки на регистрацию товарных знаков  «Про план» и «Пурина уан», они также касаются кормов для домашних животных. «Обрусели» также корма для кошек «Гурмэ», которые раньше назывались Purina Gourmet (в 2022 г. Purina приостановила производство и продажу некоторых товаров в нашей стране -  Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog.

Рынок товаров для животных в России достиг 330 млрд руб. в 2022 г., по данным «Зооинформ». На конец прошлого года Ассоциация производителей кормов оценивала дефицит локального производства в 300 000 т. Чтобы решить эту проблему, как заявлялось тогда, требуется построить около 10 фабрик и инвестировать в это порядка 50 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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