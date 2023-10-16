Производитель кормов Monge регистрирует в РФ знаки «Монжо», «Монжно» и «Можно»Ранее Россельхознадзор запретил ввоз продукции этой компании в страну
Итальянский производитель премиальных кормов для собак и кошек Monge в начале октября подал в Роспатент заявки на регистрацию русифицированных товарных знаков «Монже», «Монжо», «Монжно» и «Можно». Запрос в саму компанию остался без ответа, но опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что она собирается вернуться на российский рынок под локализованными брендами.
В мае этого года Россельхознадзор запретил импорт продукции Monge из-за выявленных нарушений. В частности, в некоторых кормах из кролика специалисты службы не нашли ДНК этого животного. А в кормах из лосося они обнаружили ДНК курицы. Всего Россельхознадзор выявил 9 нарушений в 2022 г. и три – в 2023 г. Представитель ведомства пояснил «Ведомостям», что в данный момент данные ограничения сохраняются. Но он подтвердил, что Monge предоставила документы, подтверждающие устранение нарушений. Сейчас они находятся на рассмотрении, пояснил собеседник «Ведомостей».
Вернуться на российский рынок итальянскому производителю будет непросто, считают эксперты. Если говорить о состоянии рынка кормов, то текущая ситуация существенно улучшилась по сравнению, например, с 2022 г., говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, премиальные корма основных марок сейчас представлены на маркетплейсах, они завозятся в страну посредниками. Российские же производители наращивают производство и стараются выйти в средний и высокий ценовой сегмент, объясняет он. Поэтому Monge придется достаточно серьезно вложиться в продвижение своих товаров, так как она будет продаваться под неизвестным брендом и созвучность со старой маркой вряд ли убедит потребителей, считает эксперт. Кроме того, как считает Бурмистров, компании придется выйти на все ключевые маркетплейсы и активно инвестировать в продажи через крупные сети.
Monge не первая зарубежная компания, которая пытается локализовать свои бренды в России. Ранее Nestle подала заявки на регистрацию товарных знаков «Про план» и «Пурина уан», они также касаются кормов для домашних животных. «Обрусели» также корма для кошек «Гурмэ», которые раньше назывались Purina Gourmet (в 2022 г. Purina приостановила производство и продажу некоторых товаров в нашей стране - Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog.
Рынок товаров для животных в России достиг 330 млрд руб. в 2022 г., по данным «Зооинформ». На конец прошлого года Ассоциация производителей кормов оценивала дефицит локального производства в 300 000 т. Чтобы решить эту проблему, как заявлялось тогда, требуется построить около 10 фабрик и инвестировать в это порядка 50 млрд руб.