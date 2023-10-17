Российские фармпроизводители увлеклись клиническими испытаниями

Большинство отечественных фармпроизводителей увеличили количество клинических испытаний на фоне приостановки таких исследований у нас в стране большинством зарубежных компаний, подсчитали «Ведомости» на основе данных Реестра разрешений на проведение клинических исследований (РКИ). К примеру, «Р-фарм» с начала года получила 21 разрешение, хотя по итогам девяти месяцев 2022 г. их было только семь. У компании «Герофарм» их число выросло год к году с 4 до 20, у «Фармстандарта» – с 5 до 11, а у «Генериума» – с 6 до 8. «Акрихин» за первые три квартала 2022 г. не получил ни одного разрешения, в этом году у него их уже шесть.