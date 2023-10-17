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Российские фармпроизводители увлеклись клиническими испытаниями

Это должно помочь решить проблему с импортозамещением лекарств
Анастасия Ковалева
Дмитрий Рогулин / ТАСС

Большинство отечественных фармпроизводителей увеличили количество клинических испытаний на фоне приостановки таких исследований у нас в стране большинством зарубежных компаний, подсчитали «Ведомости» на основе данных Реестра разрешений на проведение клинических исследований (РКИ). К примеру, «Р-фарм» с начала года получила 21 разрешение, хотя по итогам девяти месяцев 2022 г. их было только семь. У компании «Герофарм» их число выросло год к году с 4 до 20, у «Фармстандарта» – с 5 до 11, а у «Генериума» – с 6 до 8. «Акрихин» за первые три квартала 2022 г. не получил ни одного разрешения, в этом году у него их уже шесть.

Но, согласно данным РКИ, не все крупные компании увеличили число испытаний. Например, «Валента фарм» в текущем году получила всего три разрешения на проведение исследований против 10 в 2022 г. В компании от комментариев отказались. «Вертекс» получил одно разрешение, хотя за первые девять месяцев 2022 г. их было 12. Производитель на запрос не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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