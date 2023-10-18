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Рынок говядины после прошлогоднего падения может вырасти в этом году на 1,7%

Так же медленно увеличивается производство курицы, уверенно растет лишь свиноводство
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Производство говядины в живом весе в 2023 г. составит 1,65 млн т, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в презентации Национальной мясной ассоциации (НМА, объединяет крупнейших операторов рынка мяса), с которой ознакомились «Ведомости». Небольшой рост прогнозируется на фоне прошлогоднего спада: в 2022 г. выпуск этого мяса снизился на 3,2% до 1,62 млн т, сказано в презентации.

Животноводство демонстрирует устойчивую положительную динамику развития, говорит представитель Минсельхоза. По данным министерства, за январь – август 2023 г. производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 7% до 701 100 т. По словам собеседника «Ведомостей», по итогам года также прогнозируется увеличение выпуска мяса. Полученного объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка, говорит представитель министерства. В дальнейшем развитию производства будет способствовать расширение экспорта и рост спроса на продукцию, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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