Рынок говядины после прошлогоднего падения может вырасти в этом году на 1,7%Так же медленно увеличивается производство курицы, уверенно растет лишь свиноводство
Производство говядины в живом весе в 2023 г. составит 1,65 млн т, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в презентации Национальной мясной ассоциации (НМА, объединяет крупнейших операторов рынка мяса), с которой ознакомились «Ведомости». Небольшой рост прогнозируется на фоне прошлогоднего спада: в 2022 г. выпуск этого мяса снизился на 3,2% до 1,62 млн т, сказано в презентации.
Животноводство демонстрирует устойчивую положительную динамику развития, говорит представитель Минсельхоза. По данным министерства, за январь – август 2023 г. производство крупного рогатого скота на убой увеличилось на 7% до 701 100 т. По словам собеседника «Ведомостей», по итогам года также прогнозируется увеличение выпуска мяса. Полученного объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка, говорит представитель министерства. В дальнейшем развитию производства будет способствовать расширение экспорта и рост спроса на продукцию, добавил он.