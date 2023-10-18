Рынок говядины после прошлогоднего падения может вырасти в этом году на 1,7%

Производство говядины в живом весе в 2023 г. составит 1,65 млн т, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в презентации Национальной мясной ассоциации (НМА, объединяет крупнейших операторов рынка мяса), с которой ознакомились «Ведомости». Небольшой рост прогнозируется на фоне прошлогоднего спада: в 2022 г. выпуск этого мяса снизился на 3,2% до 1,62 млн т, сказано в презентации.