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РФПИ создает российско-китайский фонд развития авиапрома на 100 млрд рублей

Пока совместные проекты КНР и России не приводили к успеху
Герман Костринский
Николай Хижняк / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайскими партнерами, которых он не раскрывает, создает фонд развития гражданской авиационной промышленности на 100 млрд руб. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба РФПИ. Новый фонд будет инвестировать в проекты и авиационные предприятия на территории двух стран. Капиталовложения будут вестись в рублях и юанях, говорится в релизе.

О проекте было объявлено на полях третьего международного форума «Один пояс, один путь», который проходит 17–18 октября в Пекине и в котором примут участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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