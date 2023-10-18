РФПИ создает российско-китайский фонд развития авиапрома на 100 млрд рублей

РФПИ создает российско-китайский фонд развития авиапрома на 100 млрд рублейПока совместные проекты КНР и России не приводили к успеху
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайскими партнерами, которых он не раскрывает, создает фонд развития гражданской авиационной промышленности на 100 млрд руб. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба РФПИ. Новый фонд будет инвестировать в проекты и авиационные предприятия на территории двух стран. Капиталовложения будут вестись в рублях и юанях, говорится в релизе.
О проекте было объявлено на полях третьего международного форума «Один пояс, один путь», который проходит 17–18 октября в Пекине и в котором примут участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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