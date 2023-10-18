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В Госдуме поддержали частичную либерализацию геологоразведки

Продажа разведочных лицензий должна привлечь в сектор юниорные компании
Василий Милькин
t.me/rusgeology

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрил разработанные Минприроды поправки в закон «О недрах», которые призваны стимулировать геологоразведку в России. Об этом сообщили 17 октября пресс-службы комитета и министерства.

Законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента 6 июля 2023 г. Минприроды рассчитывает на его принятие в осеннюю сессию, уточнил «Ведомостям» представитель министерства. Проект предусматривает возможность продажи геологоразведочных лицензий. Сейчас это возможно только через продажу компании, владеющей этой лицензией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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