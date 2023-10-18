В Госдуме поддержали частичную либерализацию геологоразведки

Законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента 6 июля 2023 г. Минприроды рассчитывает на его принятие в осеннюю сессию, уточнил «Ведомостям» представитель министерства. Проект предусматривает возможность продажи геологоразведочных лицензий. Сейчас это возможно только через продажу компании, владеющей этой лицензией.