В Госдуме поддержали частичную либерализацию геологоразведки

В Госдуме поддержали частичную либерализацию геологоразведкиПродажа разведочных лицензий должна привлечь в сектор юниорные компании
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды одобрил разработанные Минприроды поправки в закон «О недрах», которые призваны стимулировать геологоразведку в России. Об этом сообщили 17 октября пресс-службы комитета и министерства.
Законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента 6 июля 2023 г. Минприроды рассчитывает на его принятие в осеннюю сессию, уточнил «Ведомостям» представитель министерства. Проект предусматривает возможность продажи геологоразведочных лицензий. Сейчас это возможно только через продажу компании, владеющей этой лицензией.
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