Игорь Сечин назвал прямые инвестиции в ТЭК новой вехой в отношениях с Китаем

В ходе форума Сечин представил доклад, в котором изложил свое видение текущего состояния и перспектив развития российско-китайского сотрудничества. Он, в частности, обратил внимание на то, что Россия в 2023 г. вышла на четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров Китая. А в ближайшие годы, по его словам, может занять второе место после США, оставив позади Японию и Южную Корею.