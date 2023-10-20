Игорь Сечин назвал прямые инвестиции в ТЭК новой вехой в отношениях с Китаем

Игорь Сечин назвал прямые инвестиции в ТЭК новой вехой в отношениях с КитаемВ ближайшие годы РФ может стать вторым по величине торговым партнером КНР
Прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики могут стать новым этапом экономического сотрудничества России и Китая. Об этом 18 октября в ходе выступления на V Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
В ходе форума Сечин представил доклад, в котором изложил свое видение текущего состояния и перспектив развития российско-китайского сотрудничества. Он, в частности, обратил внимание на то, что Россия в 2023 г. вышла на четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров Китая. А в ближайшие годы, по его словам, может занять второе место после США, оставив позади Японию и Южную Корею.
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