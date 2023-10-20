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Игорь Сечин назвал прямые инвестиции в ТЭК новой вехой в отношениях с Китаем

В ближайшие годы РФ может стать вторым по величине торговым партнером КНР
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики могут стать новым этапом экономического сотрудничества России и Китая. Об этом 18 октября в ходе выступления на V Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

В ходе форума Сечин представил доклад, в котором изложил свое видение текущего состояния и перспектив развития российско-китайского сотрудничества. Он, в частности, обратил внимание на то, что Россия в 2023 г. вышла на четвертое место среди основных внешнеторговых партнеров Китая. А в ближайшие годы, по его словам, может занять второе место после США, оставив позади Японию и Южную Корею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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