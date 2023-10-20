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Минэк раскритиковал идею приоритета российских товаров на маркетплейсах

В первую очередь покупателям нужен товар, подходящий под их запросы, считает ведомство
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития России считает нереализуемым предложение о приоритетном размещении товаров отечественного происхождения на маркетплейсах, следует из отзыва министерства на законопроект о «российской полке». Ведомство направило отзыв в Минпромторг, указано в документе. Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» его получение.

Законопроект о российской полке, т. е. о приоритетном размещении российских непродовольственных товаров, обсуждается как минимум с весны 2023 г. Как писали «Известия» в мае, его разработали «депутаты Госдумы при поддержке Минпромторга» – и на тот момент его действие распространялось только на офлайн-ритейлеров. В октябре 2023 г. газета сообщила о новой версии законопроекта, в которой эти же требования распространили и на онлайн-платформы, обязав их размещать в поисковой выдаче сначала 50 карточек с товарами российского происхождения, а уже после них все остальные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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