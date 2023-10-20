Минэк раскритиковал идею приоритета российских товаров на маркетплейсах

Законопроект о российской полке, т. е. о приоритетном размещении российских непродовольственных товаров, обсуждается как минимум с весны 2023 г. Как писали «Известия» в мае, его разработали «депутаты Госдумы при поддержке Минпромторга» – и на тот момент его действие распространялось только на офлайн-ритейлеров. В октябре 2023 г. газета сообщила о новой версии законопроекта, в которой эти же требования распространили и на онлайн-платформы, обязав их размещать в поисковой выдаче сначала 50 карточек с товарами российского происхождения, а уже после них все остальные.