«М.видео» откроет корнеры турецких и китайских брендов

«М.видео» откроет корнеры турецких и китайских брендовРанее такие секции были только у мейджоров уровня Apple и Sony
В магазинах группы «М.видео-Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами Realme, Tecno, TCL и Thunderobot от Haier. Они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. К концу 2023 г. планируется создать до 9000 брендированных конструкций, добавил он.
По его словам, брендзоны создаются компанией совместно с производителями, однако условия такого сотрудничества представитель «М.видео» не раскрыл.
В категории электронных товаров речь идет о создании корнеров таких брендов, как Realme, Tecno, Infinix и ряда других торговых марок, уточнил представитель сети. В бытовой технике активно продолжает интеграцию китайский производитель Haier, расширила розничное присутствие также турецкая компания Arçelik (бренды Beko, Grundig и Hotpoint), добавил он.