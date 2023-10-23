«М.видео» откроет корнеры турецких и китайских брендов

В магазинах группы «М.видео-Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами Realme, Tecno, TCL и Thunderobot от Haier. Они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. К концу 2023 г. планируется создать до 9000 брендированных конструкций, добавил он.