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«М.видео» откроет корнеры турецких и китайских брендов

Ранее такие секции были только у мейджоров уровня Apple и Sony
Мария Арялина Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

В магазинах группы «М.видео-Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами Realme, Tecno, TCL и Thunderobot от Haier. Они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. К концу 2023 г. планируется создать до 9000 брендированных конструкций, добавил он.

По его словам, брендзоны создаются компанией совместно с производителями, однако условия такого сотрудничества представитель «М.видео» не раскрыл.

В категории электронных товаров речь идет о создании корнеров таких брендов, как Realme, Tecno, Infinix и ряда других торговых марок, уточнил представитель сети. В бытовой технике активно продолжает интеграцию китайский производитель Haier, расширила розничное присутствие также турецкая компания Arçelik (бренды Beko, Grundig и Hotpoint), добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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