Индия и Китай опередили другие страны по числу углеродных проектов

КНР и Индия лидируют и по уровню расчетного (планируемого) годового сокращения выбросов парниковых газов. Примерно из 2 млрд т СО2-эквивалента в год на них приходится 22 и 20% соответственно. На 3-м месте с большим отставанием от лидеров расположилась Турция. На нее приходится около 7% от всех климатических проектов из базы Verra и 3% от общего годового расчетного снижения выбросов. На США приходится всего 4,6% от общего количества проектов в базе Verra, а на страны Европы – менее 1%. Данные по планируемому снижению в этих регионах в обзоре не приводятся.