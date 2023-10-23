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Индия и Китай опередили другие страны по числу углеродных проектов

В России их всего семь, а рынок углеродных единиц только зарождается
Александр Волобуев Василий Милькин
Zuma / TASS

Индия и Китай по итогам восьми месяцев 2023 г. возглавили список стран по числу зарегистрированных проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов. На долю этих государств приходится 29 и 24% от общего числа углеродных проектов, которое в целом уже превысило 2000. Об этом сообщается в обзоре Аналитического центра (АЦ) ТЭК со ссылкой на данные международной системы сертификации Verra. «Ведомости» ознакомились с презентацией.

КНР и Индия лидируют и по уровню расчетного (планируемого) годового сокращения выбросов парниковых газов. Примерно из 2 млрд т СО2-эквивалента в год на них приходится 22 и 20% соответственно. На 3-м месте с большим отставанием от лидеров расположилась Турция. На нее приходится около 7% от всех климатических проектов из базы Verra и 3% от общего годового расчетного снижения выбросов. На США приходится всего 4,6% от общего количества проектов в базе Verra, а на страны Европы – менее 1%. Данные по планируемому снижению в этих регионах в обзоре не приводятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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