Индия и Китай опередили другие страны по числу углеродных проектов

Индия и Китай опередили другие страны по числу углеродных проектовВ России их всего семь, а рынок углеродных единиц только зарождается
Индия и Китай по итогам восьми месяцев 2023 г. возглавили список стран по числу зарегистрированных проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов. На долю этих государств приходится 29 и 24% от общего числа углеродных проектов, которое в целом уже превысило 2000. Об этом сообщается в обзоре Аналитического центра (АЦ) ТЭК со ссылкой на данные международной системы сертификации Verra. «Ведомости» ознакомились с презентацией.
КНР и Индия лидируют и по уровню расчетного (планируемого) годового сокращения выбросов парниковых газов. Примерно из 2 млрд т СО2-эквивалента в год на них приходится 22 и 20% соответственно. На 3-м месте с большим отставанием от лидеров расположилась Турция. На нее приходится около 7% от всех климатических проектов из базы Verra и 3% от общего годового расчетного снижения выбросов. На США приходится всего 4,6% от общего количества проектов в базе Verra, а на страны Европы – менее 1%. Данные по планируемому снижению в этих регионах в обзоре не приводятся.