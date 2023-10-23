В Минэке назвали риски инфраструктурного платежа «Почте России»

Принятие закона об инфраструктурном платеже с крупных компаний интернет-торговли (маркетплейсов) в пользу «Почты России» может повлечь определенные риски для участников рынка и привести к росту цен на товары в интернете. Об этом заявил на заседании в Общественной палате (ОП) 16 октября директор департамента Минэка по развитию цифровой экономики Владимир Волошин. Заседание в ОП было посвящено развитию маркетплейсов, и на нем обсуждались сразу несколько инициатив, касающихся деятельности интернет-торговли, в том числе предложение об инфраструктурном платеже в пользу «Почты России». Это подтвердил присутствовавший на заседании гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников.