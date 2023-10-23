В Минэке назвали риски инфраструктурного платежа «Почте России»Расходы маркетплейсов на платеж будут переложены на плечи потребителей, предупреждает ведомство
Принятие закона об инфраструктурном платеже с крупных компаний интернет-торговли (маркетплейсов) в пользу «Почты России» может повлечь определенные риски для участников рынка и привести к росту цен на товары в интернете. Об этом заявил на заседании в Общественной палате (ОП) 16 октября директор департамента Минэка по развитию цифровой экономики Владимир Волошин. Заседание в ОП было посвящено развитию маркетплейсов, и на нем обсуждались сразу несколько инициатив, касающихся деятельности интернет-торговли, в том числе предложение об инфраструктурном платеже в пользу «Почты России». Это подтвердил присутствовавший на заседании гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников.
В сентябре вопрос инфраструктурного платежа «Почте России» комментировал гендиректор почтового оператора Михаил Волков. Доступ к услугам маркетплейсов, говорил Волков ТАСС, есть у жителей городов, «а в селах и на удаленных территориях его либо нет, либо он существенно ограничен». «Почта» со своей стороны готова «выступить оператором – предоставлять свою инфраструктуру, чтобы, с одной стороны, устранить это неравенство, с другой – дать возможность участникам рынка электронной торговли, маркетплейсам развиваться без серьезных вложений», – объяснял инициативу Волков. «Подобного рода механизмы используются в международной и российской практике – например, федеральный проект «Устранение цифрового неравенства», – подчеркивал гендиректор «Почты».