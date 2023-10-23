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В Минэке назвали риски инфраструктурного платежа «Почте России»

Расходы маркетплейсов на платеж будут переложены на плечи потребителей, предупреждает ведомство
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Принятие закона об инфраструктурном платеже с крупных компаний интернет-торговли (маркетплейсов) в пользу «Почты России» может повлечь определенные риски для участников рынка и привести к росту цен на товары в интернете. Об этом заявил на заседании в Общественной палате (ОП) 16 октября директор департамента Минэка по развитию цифровой экономики Владимир Волошин. Заседание в ОП было посвящено развитию маркетплейсов, и на нем обсуждались сразу несколько инициатив, касающихся деятельности интернет-торговли, в том числе предложение об инфраструктурном платеже в пользу «Почты России». Это подтвердил присутствовавший на заседании гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников.

В сентябре вопрос инфраструктурного платежа «Почте России» комментировал гендиректор почтового оператора Михаил Волков. Доступ к услугам маркетплейсов, говорил Волков ТАСС, есть у жителей городов, «а в селах и на удаленных территориях его либо нет, либо он существенно ограничен». «Почта» со своей стороны готова «выступить оператором – предоставлять свою инфраструктуру, чтобы, с одной стороны, устранить это неравенство, с другой – дать возможность участникам рынка электронной торговли, маркетплейсам развиваться без серьезных вложений», – объяснял инициативу Волков. «Подобного рода механизмы используются в международной и российской практике – например, федеральный проект «Устранение цифрового неравенства», – подчеркивал гендиректор «Почты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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