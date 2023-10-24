Крупнейшие сталелитейные компании России наращивают производство

Крупнейшие сталелитейные компании России наращивают производствоДосанкционный уровень может быть достигнут уже в 2024 году, прогнозируют аналитики
Крупнейшие российские сталелитейные компании восстанавливают производство после его снижения из-за санкционного давления в 2022 г. «Северсталь» нарастила выпуск за девять месяцев 2023 г. на 5% год к году до 8,35 млн т, сообщила компания 23 октября. Группа ММК на прошлой неделе отчиталась о росте выплавки стали в России (т. е. без учета завода в Турции) за тот же период на 19,5% до 9,61 млн т.
Во II квартале «Северсталь» увеличила производство стали на 2% к аналогичному периоду прошлого года до 2,7 млн т. При этом по сравнению с предыдущим кварталом показатель сократился на 9%. Производство ММК во II квартале выросло на 23% до 3,35 млн т. Но к уровню предыдущего квартала также отмечено снижение – на 3%.
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