Высокий спрос на углеводороды сохранится вплоть до 2050 года

Достижение максимальных объемов потребления в эти сроки предусматривают все три рассматриваемых агентством сценария, в том числе так называемый сценарий заявленной политики (Stated Policies Scenario), учитывающий только уже реализуемые меры в энергетике, промышленности и климатической политике. Два других сценария – Announced Pledges Scenario (сценарий объявленных обязательств) и Net Zero Emissions by 2050 Scenario (сценарий нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г.) предполагают более активную реализацию зеленой повестки в мире.