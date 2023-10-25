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Высокий спрос на углеводороды сохранится вплоть до 2050 года

Цены на нефть и газ будут оставаться высокими, отмечают эксперты
Василий Милькин
Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает достижения к 2030 г. пика потребления трех основных видов ископаемого топлива в мире – нефти, газа и угля. Об этом говорится в ежегодном обзоре организации World Energy Outlook 2023 (WEO-2023).

Достижение максимальных объемов потребления в эти сроки предусматривают все три рассматриваемых агентством сценария, в том числе так называемый сценарий заявленной политики (Stated Policies Scenario), учитывающий только уже реализуемые меры в энергетике, промышленности и климатической политике. Два других сценария – Announced Pledges Scenario (сценарий объявленных обязательств) и Net Zero Emissions by 2050 Scenario (сценарий нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г.) предполагают более активную реализацию зеленой повестки в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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