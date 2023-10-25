Высокий спрос на углеводороды сохранится вплоть до 2050 года

Высокий спрос на углеводороды сохранится вплоть до 2050 годаЦены на нефть и газ будут оставаться высокими, отмечают эксперты
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает достижения к 2030 г. пика потребления трех основных видов ископаемого топлива в мире – нефти, газа и угля. Об этом говорится в ежегодном обзоре организации World Energy Outlook 2023 (WEO-2023).
Достижение максимальных объемов потребления в эти сроки предусматривают все три рассматриваемых агентством сценария, в том числе так называемый сценарий заявленной политики (Stated Policies Scenario), учитывающий только уже реализуемые меры в энергетике, промышленности и климатической политике. Два других сценария – Announced Pledges Scenario (сценарий объявленных обязательств) и Net Zero Emissions by 2050 Scenario (сценарий нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г.) предполагают более активную реализацию зеленой повестки в мире.