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Маркетплейсы нашли «родовую травму» в идее «Почты России» об оборотном платеже

Участники рынка считают, что сравнивать e-commerce с телекомом некорректно
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

У предложения «Почты России» взимать с маркетплейсов платеж с оборота за использование региональной инфраструктуры оператора изначально имеется «родовая травма» – в части сравнения этого платежа с проектами по устранению цифрового неравенства. Это отмечается в заявлении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупнейшие маркетплейсы – Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет» и др., а также сама «Почта России». «Термин «цифровое неравенство», которое в своей статье обозначил руководитель «Почты России» [гендиректор госкомпании Михаил Волков], пытаются применить к товарному обеспечению», – приводит в своем заявлении АКИТ позицию президента ассоциации Артема Соколова.

Заявление АКИТ последовало после вышедшего 26 октября интервью Волкова «Ведомостям». В нем топ-менеджер сравнил идею перечисления платежей с маркетплейсов в пользу «Почты» с платой операторов связи в пользу «Ростелекома» на его проекты по устранению цифрового неравенства. «Ростелеком» развивает инфраструктуру связи в регионах, телекомкомпании платят за это 1,2% с годового оборота и могут использовать эту инфраструктуру для оказания услуг клиентам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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