Маркетплейсы нашли «родовую травму» в идее «Почты России» об оборотном платеже

Маркетплейсы нашли «родовую травму» в идее «Почты России» об оборотном платежеУчастники рынка считают, что сравнивать e-commerce с телекомом некорректно
У предложения «Почты России» взимать с маркетплейсов платеж с оборота за использование региональной инфраструктуры оператора изначально имеется «родовая травма» – в части сравнения этого платежа с проектами по устранению цифрового неравенства. Это отмечается в заявлении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупнейшие маркетплейсы – Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет» и др., а также сама «Почта России». «Термин «цифровое неравенство», которое в своей статье обозначил руководитель «Почты России» [гендиректор госкомпании Михаил Волков], пытаются применить к товарному обеспечению», – приводит в своем заявлении АКИТ позицию президента ассоциации Артема Соколова.
Заявление АКИТ последовало после вышедшего 26 октября интервью Волкова «Ведомостям». В нем топ-менеджер сравнил идею перечисления платежей с маркетплейсов в пользу «Почты» с платой операторов связи в пользу «Ростелекома» на его проекты по устранению цифрового неравенства. «Ростелеком» развивает инфраструктуру связи в регионах, телекомкомпании платят за это 1,2% с годового оборота и могут использовать эту инфраструктуру для оказания услуг клиентам.