Маркетплейсы нашли «родовую травму» в идее «Почты России» об оборотном платеже

У предложения «Почты России» взимать с маркетплейсов платеж с оборота за использование региональной инфраструктуры оператора изначально имеется «родовая травма» – в части сравнения этого платежа с проектами по устранению цифрового неравенства. Это отмечается в заявлении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупнейшие маркетплейсы – Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет» и др., а также сама «Почта России». «Термин «цифровое неравенство», которое в своей статье обозначил руководитель «Почты России» [гендиректор госкомпании Михаил Волков], пытаются применить к товарному обеспечению», – приводит в своем заявлении АКИТ позицию президента ассоциации Артема Соколова.