Авиакомпания Azur Air держит в ремонте почти треть парка

Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air использует только 14 самолетов из 22, находящихся в ее парке. Об этом 26 октября рассказал на встрече с журналистами заместитель гендиректора по производству авиакомпании Андрей Муканин. «Сейчас исходим из того, что оперируем флотом Boeing 757 и Boeing 767 – это 14 самолетов. Планируем оперировать и дальше. Если все получится, как мы хотим, флот будет увеличиваться», – отметил он.