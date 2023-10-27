Авиакомпания Azur Air держит в ремонте почти треть парка

Авиакомпания Azur Air держит в ремонте почти треть паркаЭти «неочищенные» самолеты с двойной регистрацией не могут летать за рубеж
Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air использует только 14 самолетов из 22, находящихся в ее парке. Об этом 26 октября рассказал на встрече с журналистами заместитель гендиректора по производству авиакомпании Андрей Муканин. «Сейчас исходим из того, что оперируем флотом Boeing 757 и Boeing 767 – это 14 самолетов. Планируем оперировать и дальше. Если все получится, как мы хотим, флот будет увеличиваться», – отметил он.
Собеседник «Ведомостей» в Azur Air утверждает, что неиспользуемые самолеты сейчас «находятся на техобслуживании». Источник уточнил, что четыре воздушных судна (ВС) из используемых 14 находятся в собственности перевозчика, остальные 10 принадлежат российским лизингодателям. Восемь неиспользуемых бортов принадлежат зарубежным лессорам, и Azur Air не может их использовать на международных рейсах. По словам Муканина, авиакомпания продолжает переговоры по выкупу самолетов у иностранных собственников.