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Авиакомпания Azur Air держит в ремонте почти треть парка

Эти «неочищенные» самолеты с двойной регистрацией не могут летать за рубеж
Герман Костринский
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air использует только 14 самолетов из 22, находящихся в ее парке. Об этом 26 октября рассказал на встрече с журналистами заместитель гендиректора по производству авиакомпании Андрей Муканин. «Сейчас исходим из того, что оперируем флотом Boeing 757 и Boeing 767 – это 14 самолетов. Планируем оперировать и дальше. Если все получится, как мы хотим, флот будет увеличиваться», – отметил он.

Собеседник «Ведомостей» в Azur Air утверждает, что неиспользуемые самолеты сейчас «находятся на техобслуживании». Источник уточнил, что четыре воздушных судна (ВС) из используемых 14 находятся в собственности перевозчика, остальные 10 принадлежат российским лизингодателям. Восемь неиспользуемых бортов принадлежат зарубежным лессорам, и Azur Air не может их использовать на международных рейсах. По словам Муканина, авиакомпания продолжает переговоры по выкупу самолетов у иностранных собственников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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