Уран подорожал до 15-летнего максимума

Уран подорожал до 15-летнего максимумаЭксперты объясняют рост котировок увеличением спроса на фоне геополитических рисков
Цена фьючерса на природный уран (закись-окись урана, U3O8) достигла максимума более чем за 15 лет, превысив $74 за фунт, свидетельствуют данные биржи Comex. 27 октября она достигла $74,25 за фунт. Это максимальный уровень с апреля 2008 г. С начала этого года металл подорожал на 55%. В январе цена находилась в диапазоне $48–50 за фунт.
Текущая цена превышает уровень, который держался вплоть до произошедшей в марте 2011 г. аварии на японской АЭС «Фукусима-1», – порядка $70 за фунт. После этого инцидента и последовавшей за ним приостановки всех АЭС Японии котировки на уран несколько лет снижались – вплоть до $18 за фунт в 2016 г., – после чего началось постепенное восстановление. В 2021–2022 гг. спотовые цены ускорили рост, а с начала 2023 г. этот тренд стал еще более явным. При этом абсолютный ценовой рекорд был зафиксирован в мае 2007 г., когда фунт U3O8 торговался на бирже по $140.