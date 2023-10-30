Уран подорожал до 15-летнего максимума

Текущая цена превышает уровень, который держался вплоть до произошедшей в марте 2011 г. аварии на японской АЭС «Фукусима-1», – порядка $70 за фунт. После этого инцидента и последовавшей за ним приостановки всех АЭС Японии котировки на уран несколько лет снижались – вплоть до $18 за фунт в 2016 г., – после чего началось постепенное восстановление. В 2021–2022 гг. спотовые цены ускорили рост, а с начала 2023 г. этот тренд стал еще более явным. При этом абсолютный ценовой рекорд был зафиксирован в мае 2007 г., когда фунт U3O8 торговался на бирже по $140.