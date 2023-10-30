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Уран подорожал до 15-летнего максимума

Эксперты объясняют рост котировок увеличением спроса на фоне геополитических рисков
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

Цена фьючерса на природный уран (закись-окись урана, U3O8) достигла максимума более чем за 15 лет, превысив $74 за фунт, свидетельствуют данные биржи Comex. 27 октября она достигла $74,25 за фунт. Это максимальный уровень с апреля 2008 г. С начала этого года металл подорожал на 55%. В январе цена находилась в диапазоне $48–50 за фунт.

Текущая цена превышает уровень, который держался вплоть до произошедшей в марте 2011 г. аварии на японской АЭС «Фукусима-1», – порядка $70 за фунт. После этого инцидента и последовавшей за ним приостановки всех АЭС Японии котировки на уран несколько лет снижались – вплоть до $18 за фунт в 2016 г., – после чего началось постепенное восстановление. В 2021–2022 гг. спотовые цены ускорили рост, а с начала 2023 г. этот тренд стал еще более явным. При этом абсолютный ценовой рекорд был зафиксирован в мае 2007 г., когда фунт U3O8 торговался на бирже по $140.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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