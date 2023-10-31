До 2030 года нужно начать добывать еще до 230 млн тонн нефти в год

До 2030 года нужно начать добывать еще до 230 млн тонн нефти в годЭто вместе с новыми вложениями в разведку должно поддержать уровень добычи
Российским компаниям для поддержания текущего уровня добычи нефти необходимо к 2030 г. ввести в эксплуатацию месторождения с потенциальным объемом в 130–230 млн т в год на фоне сокращения доли традиционных запасов. Об этом говорится в презентации консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у «Ведомостей»). Для такого роста добычи также необходимо нарастить инвестиции в геологоразведочные работы (ГРР) и разработку залежей, считают эксперты.
По данным аналитиков «Яков и партнеры», добыча нефти на большой части эксплуатируемых месторождений в России сейчас снижается из-за высокого уровня выработанности (на некоторых – более 85%). «Компании ежегодно обеспечивают прирост запасов нефти в объеме, не более чем необходимо для восполнения текущей добычи. Прогноз снижения прироста запасов в 2023 г. составляет 8,3%», – отмечается в презентации.