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До 2030 года нужно начать добывать еще до 230 млн тонн нефти в год

Это вместе с новыми вложениями в разведку должно поддержать уровень добычи
Дарья Савенкова
Егор Алеев / ТАСС

Российским компаниям для поддержания текущего уровня добычи нефти необходимо к 2030 г. ввести в эксплуатацию месторождения с потенциальным объемом в 130–230 млн т в год на фоне сокращения доли традиционных запасов. Об этом говорится в презентации консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у «Ведомостей»). Для такого роста добычи также необходимо нарастить инвестиции в геологоразведочные работы (ГРР) и разработку залежей, считают эксперты.

По данным аналитиков «Яков и партнеры», добыча нефти на большой части эксплуатируемых месторождений в России сейчас снижается из-за высокого уровня выработанности (на некоторых – более 85%). «Компании ежегодно обеспечивают прирост запасов нефти в объеме, не более чем необходимо для восполнения текущей добычи. Прогноз снижения прироста запасов в 2023 г. составляет 8,3%», – отмечается в презентации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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