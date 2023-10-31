До 2030 года нужно начать добывать еще до 230 млн тонн нефти в год

Российским компаниям для поддержания текущего уровня добычи нефти необходимо к 2030 г. ввести в эксплуатацию месторождения с потенциальным объемом в 130–230 млн т в год на фоне сокращения доли традиционных запасов. Об этом говорится в презентации консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у «Ведомостей»). Для такого роста добычи также необходимо нарастить инвестиции в геологоразведочные работы (ГРР) и разработку залежей, считают эксперты.