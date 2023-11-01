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Экспорт алюминия из России в Китай вырос втрое

UC Rusal продолжит переориентировать поставки в Азию, несмотря на отсутствие санкций
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт российского алюминия в КНР в январе – сентябре 2023 г. в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 806 250 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая. В сентябре этого года поставки также выросли год к году в 3 раза до 152 880 т.

Существенный рост экспорта алюминия в КНР начался еще во втором полугодии 2022 г., а с декабря он ускорился. За год поставки увеличились на 59% до 462 070 т. За девять месяцев этого года они уже на 74% выше, чем за весь прошлый год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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