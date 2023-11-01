Экспорт алюминия из России в Китай вырос втрое

Экспорт алюминия из России в Китай вырос втроеUC Rusal продолжит переориентировать поставки в Азию, несмотря на отсутствие санкций
Экспорт российского алюминия в КНР в январе – сентябре 2023 г. в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 806 250 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая. В сентябре этого года поставки также выросли год к году в 3 раза до 152 880 т.
Существенный рост экспорта алюминия в КНР начался еще во втором полугодии 2022 г., а с декабря он ускорился. За год поставки увеличились на 59% до 462 070 т. За девять месяцев этого года они уже на 74% выше, чем за весь прошлый год.
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