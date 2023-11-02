ФАС России против «национальных полок» в магазинах Казахстана и Киргизии

Позиция ФАС по вопросу приоритетного размещения местных товаров в магазинах Казахстана и Киргизии была высказана 5 октября 2023 г. на заседании основного органа управления ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Ведомости» ознакомились с копией протокола заседания, обсуждение кейса подтвердил представитель пресс-службы ЕЭК. Кто конкретно выступал от ФАС на заседании, в протоколе не указано. По словам представителя ЕЭК, заседание 5 октября прошло «с участием уполномоченных представителей государств – членов ЕАЭС».