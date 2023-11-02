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ФАС России против «национальных полок» в магазинах Казахстана и Киргизии

Но в правительстве России пока нет общей позиции по этому вопросу
Марина Тюняева (Бочкарёва) Маргарита Соболь
Страны ЕАЭС не всегда сходятся во мнении о том, какими механизмами можно защищать собственные рынки от партнеров по союзу / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскритиковала норматив о полках с локальной продукцией в онлайн- и офлайн-магазинах Казахстана и Киргизии, выяснили «Ведомости». Речь идет о приоритетном предложении местных товаров на торговых площадках в ряде стран ЕАЭС. Российский регулятор считает, что такой принцип является барьером в рамках взаимодействия стран союза.

Позиция ФАС по вопросу приоритетного размещения местных товаров в магазинах Казахстана и Киргизии была высказана 5 октября 2023 г. на заседании основного органа управления ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Ведомости» ознакомились с копией протокола заседания, обсуждение кейса подтвердил представитель пресс-службы ЕЭК. Кто конкретно выступал от ФАС на заседании, в протоколе не указано. По словам представителя ЕЭК, заседание 5 октября прошло «с участием уполномоченных представителей государств – членов ЕАЭС».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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