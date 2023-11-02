ФАС России против «национальных полок» в магазинах Казахстана и Киргизии

ФАС России против «национальных полок» в магазинах Казахстана и КиргизииНо в правительстве России пока нет общей позиции по этому вопросу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскритиковала норматив о полках с локальной продукцией в онлайн- и офлайн-магазинах Казахстана и Киргизии, выяснили «Ведомости». Речь идет о приоритетном предложении местных товаров на торговых площадках в ряде стран ЕАЭС. Российский регулятор считает, что такой принцип является барьером в рамках взаимодействия стран союза.
Позиция ФАС по вопросу приоритетного размещения местных товаров в магазинах Казахстана и Киргизии была высказана 5 октября 2023 г. на заседании основного органа управления ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «Ведомости» ознакомились с копией протокола заседания, обсуждение кейса подтвердил представитель пресс-службы ЕЭК. Кто конкретно выступал от ФАС на заседании, в протоколе не указано. По словам представителя ЕЭК, заседание 5 октября прошло «с участием уполномоченных представителей государств – членов ЕАЭС».