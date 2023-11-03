Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Росатом» решил построить четыре дизельных ледокола за свой счет

Они обойдутся не менее чем в 120 млрд рублей
Герман Костринский
Сейчас для проводки судов по Севморпути в основном используют атомные ледоколы (на снимке «50 лет Победы» в акватории Обской губы) / Лев Федосеев / ТАСС

Госкорпорация «Росатом» станет заказчиком строительства четырех дизельных ледоколов мощностью на винтах по 40 МВт. Об этом рассказал спецпредставитель корпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Серия судов, по его словам, будет создаваться по единому проекту. Строительство должно начаться в 2024 г., после того как петербургское ЦКБ «Айсберг» (подконтрольно «Роснефти») завершит работу над их техническим проектированием. Головной ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2028 г.

Индикативная стоимость одного ледокола, по словам Панова, составляет сегодня более 30 млрд руб. Таким образом, серия из четырех судов обойдется в 120 млрд руб. Более точная стоимость строительства будет определена по завершении техпроекта и станет зависеть от характеристик оборудования, добавил он. Собеседник «Ведомостей», близкий к «Росатому», уточнил, что цена, скорее всего, «будет скорректирована в большую сторону».

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте