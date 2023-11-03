«Росатом» решил построить четыре дизельных ледокола за свой счет

«Росатом» решил построить четыре дизельных ледокола за свой счетОни обойдутся не менее чем в 120 млрд рублей
Госкорпорация «Росатом» станет заказчиком строительства четырех дизельных ледоколов мощностью на винтах по 40 МВт. Об этом рассказал спецпредставитель корпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Серия судов, по его словам, будет создаваться по единому проекту. Строительство должно начаться в 2024 г., после того как петербургское ЦКБ «Айсберг» (подконтрольно «Роснефти») завершит работу над их техническим проектированием. Головной ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2028 г.
Индикативная стоимость одного ледокола, по словам Панова, составляет сегодня более 30 млрд руб. Таким образом, серия из четырех судов обойдется в 120 млрд руб. Более точная стоимость строительства будет определена по завершении техпроекта и станет зависеть от характеристик оборудования, добавил он. Собеседник «Ведомостей», близкий к «Росатому», уточнил, что цена, скорее всего, «будет скорректирована в большую сторону».