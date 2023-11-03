«Росатом» решил построить четыре дизельных ледокола за свой счет

Госкорпорация «Росатом» станет заказчиком строительства четырех дизельных ледоколов мощностью на винтах по 40 МВт. Об этом рассказал спецпредставитель корпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Серия судов, по его словам, будет создаваться по единому проекту. Строительство должно начаться в 2024 г., после того как петербургское ЦКБ «Айсберг» (подконтрольно «Роснефти») завершит работу над их техническим проектированием. Головной ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2028 г.