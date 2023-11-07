Экспортные цены на энергоуголь на Дальнем Востоке выросли на 20–30%К ноябрю рост приостановился, но котировки еще комфортны для российских компаний
На фоне роста спроса в Китае и Индии экспортные цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока выросли в сентябре – октябре на 22–30%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с которым ознакомились «Ведомости».
В частности, по данным ЦЦИ, цены на уголь с калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток с 1 сентября по 27 октября выросли на 22,3% и составили $119/т. Менее калорийный уголь 5500 и 5000 ккал/кг подорожал на 22,5% до $109/т и на 30,3% до $99/т соответственно.
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