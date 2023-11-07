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Экспортные цены на энергоуголь на Дальнем Востоке выросли на 20–30%

К ноябрю рост приостановился, но котировки еще комфортны для российских компаний
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

На фоне роста спроса в Китае и Индии экспортные цены на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока выросли в сентябре – октябре на 22–30%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с которым ознакомились «Ведомости».

В частности, по данным ЦЦИ, цены на уголь с калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток с 1 сентября по 27 октября выросли на 22,3% и составили $119/т. Менее калорийный уголь 5500 и 5000 ккал/кг подорожал на 22,5% до $109/т и на 30,3% до $99/т соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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