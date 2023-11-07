Экспортные цены на энергоуголь на Дальнем Востоке выросли на 20–30%

В частности, по данным ЦЦИ, цены на уголь с калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток с 1 сентября по 27 октября выросли на 22,3% и составили $119/т. Менее калорийный уголь 5500 и 5000 ккал/кг подорожал на 22,5% до $109/т и на 30,3% до $99/т соответственно.