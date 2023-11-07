2023 год станет рекордным по продажам новых грузовиков

«Автостат» ожидает, что в 2023 г. объем продаж новых грузовиков (от 3,5 т до 40 т) будет находиться в диапазоне от 126 000 до 154 000 единиц, говорит представитель агентства. Рост рынка в таком случае составит от 50 до 83%. По итогам трех кварталов этого года продажи уже выросли на 81% в годовом выражении до 105 800 грузовиков, напоминает собеседник.