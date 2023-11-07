2023 год станет рекордным по продажам новых грузовиков

2023 год станет рекордным по продажам новых грузовиковВслед за рынком растет и доля техники, полученной в лизинг
Бурный рост рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам 2023 г., как ожидается, приведет к установлению нового рекорда по объему их продаж. Такой прогноз дали «Ведомостям» в аналитических агентствах «Автостат» и «Автостат инфо».
«Автостат» ожидает, что в 2023 г. объем продаж новых грузовиков (от 3,5 т до 40 т) будет находиться в диапазоне от 126 000 до 154 000 единиц, говорит представитель агентства. Рост рынка в таком случае составит от 50 до 83%. По итогам трех кварталов этого года продажи уже выросли на 81% в годовом выражении до 105 800 грузовиков, напоминает собеседник.
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