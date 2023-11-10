«Аэрофлот» в два раза увеличит число самолетов в красноярском хабе

Летом 2024 г. в «Емельяново» будут базироваться шесть SJ100, три Boeing 737-800 и три Airbus A319 авиакомпании «Россия». В зимний сезон группа будет летать из Красноярска по 24 внутренним и международным направлениям, летом – по 33 направлениям, из которых 24 будут внутрироссийскими. Перевозчик рассчитывает в 2024 г. нарастить пассажиропоток из Красноярска на 40% до 1,9 млн человек, из которых 1,2 млн пассажиров – на рейсах не в Москву и Петербург.