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«Аэрофлот» в два раза увеличит число самолетов в красноярском хабе

Авиакомпания хочет нарастить пассажиропоток из «Емельяново» на 40%
Герман Костринский
Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Аэрофлот» (кроме головной авиакомпании входят также «Россия» и лоукостер «Победа») в 2024 г. увеличит число самолетов, базируемых в аэропорту Красноярска «Емельяново», с 6–7 (три Boeing 737-800 и 3–4 SJ100) до 11 в зимнем сезоне и 12 в высоком летнем сезоне, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.

Летом 2024 г. в «Емельяново» будут базироваться шесть SJ100, три Boeing 737-800 и три Airbus A319 авиакомпании «Россия». В зимний сезон группа будет летать из Красноярска по 24 внутренним и международным направлениям, летом – по 33 направлениям, из которых 24 будут внутрироссийскими. Перевозчик рассчитывает в 2024 г. нарастить пассажиропоток из Красноярска на 40% до 1,9 млн человек, из которых 1,2 млн пассажиров – на рейсах не в Москву и Петербург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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