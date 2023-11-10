«Южуралзолото» разместит на IPO до 5% акций

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова планирует в рамках первичного публичного размещения (IPO) разместить на Московской бирже дополнительный выпуск акций в объеме до 5% акционерного капитала. Об этом компания сообщила 9 ноября, уточнив, что IPO может завершиться уже до конца ноября.