«Южуралзолото» разместит на IPO до 5% акций

«Южуралзолото» разместит на IPO до 5% акцийЗа счет допэмиссии компания может привлечь 5–10 млрд руб.
Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова планирует в рамках первичного публичного размещения (IPO) разместить на Московской бирже дополнительный выпуск акций в объеме до 5% акционерного капитала. Об этом компания сообщила 9 ноября, уточнив, что IPO может завершиться уже до конца ноября.
Предложение будет состоять только из акций допэмиссии, текущие акционеры не будут продавать бумаги, говорится в пресс-релизе ЮГК. По данным «СПАРК-Интерфакса», президенту компании Струкову принадлежит 99,99% акций.
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