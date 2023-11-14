Убытки «Почты России» предложили переложить на продавцов маркетплейсов

В исследовании, в частности, предложено финансировать «компенсируемый убыток» «Почты» из госбюджета «за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах». Такое «обеление» станет возможным в случае принятия одной из двух регуляторных новелл. Первое предложение заключается в том, чтобы наделить маркетплейсы статусом налогового агента продавцов. То есть площадки будут удерживать и перечислять в бюджет определенные суммы с доходов продавцов. Впоследствии эта сумма может быть зачтена продавцами как аванс при их самостоятельной уплате своего налога по применимому налоговому режиму, будь то упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход и др., отмечают авторы исследования.