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Убытки «Почты России» предложили переложить на продавцов маркетплейсов

Госкомпания и эксперты к этой идее относятся скептически
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Поддержку работы «Почты России» в убыточных регионах предложили покрывать из налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах. Такая идея содержится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились «Ведомости». Представитель ЦСР подтвердил подлинность документа.

В исследовании, в частности, предложено финансировать «компенсируемый убыток» «Почты» из госбюджета «за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах». Такое «обеление» станет возможным в случае принятия одной из двух регуляторных новелл. Первое предложение заключается в том, чтобы наделить маркетплейсы статусом налогового агента продавцов. То есть площадки будут удерживать и перечислять в бюджет определенные суммы с доходов продавцов. Впоследствии эта сумма может быть зачтена продавцами как аванс при их самостоятельной уплате своего налога по применимому налоговому режиму, будь то упрощенная система налогообложения, налог на профессиональный доход и др., отмечают авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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