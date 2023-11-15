Санкции ЕС против алмазов из России раскололи Кимберлийский процесс

Санкции ЕС против алмазов из России раскололи Кимберлийский процессАлмазодобывающие страны не поддержали запрет поставок из России
Намерение ЕС внести санкции против российских алмазов в 12-й пакет привело к расколу в Кимберлийском процессе (КП, организация алмазодобывающих стран и стран – импортеров алмазов). Страны – члены организации «впервые за всю историю КП» не согласовали финальное коммюнике по итогам зимбабвийского председательства, сообщил по итогам пленарной сессии КП 14 ноября в своем комментарии на сайте Минфина России заместитель министра Алексей Моисеев. По его словам, «это беспрецедентное событие было спровоцировано западными странами, до последнего пытавшимися включить в проект коммюнике украинский сюжет».
Моисеев подчеркнул, что Россия призывала прекратить «нападки на отечественную алмазодобычу и попытки ввести необоснованные ограничения на торговлю российскими алмазами». Этот призыв, по его словам, был поддержан большинством алмазодобывающих стран Африки. «Ни один участник вне западного блока не высказался в поддержку агрессивной риторики Запада», – добавил российский чиновник. Но страны Запада сорвали принятие финального коммюнике, подчеркнул он.