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Санкции ЕС против алмазов из России раскололи Кимберлийский процесс

Алмазодобывающие страны не поддержали запрет поставок из России
Василий Милькин
«АЛРОСА»

Намерение ЕС внести санкции против российских алмазов в 12-й пакет привело к расколу в Кимберлийском процессе (КП, организация алмазодобывающих стран и стран – импортеров алмазов). Страны – члены организации «впервые за всю историю КП» не согласовали финальное коммюнике по итогам зимбабвийского председательства, сообщил по итогам пленарной сессии КП 14 ноября в своем комментарии на сайте Минфина России заместитель министра Алексей Моисеев. По его словам, «это беспрецедентное событие было спровоцировано западными странами, до последнего пытавшимися включить в проект коммюнике украинский сюжет».

Моисеев подчеркнул, что Россия призывала прекратить «нападки на отечественную алмазодобычу и попытки ввести необоснованные ограничения на торговлю российскими алмазами». Этот призыв, по его словам, был поддержан большинством алмазодобывающих стран Африки. «Ни один участник вне западного блока не высказался в поддержку агрессивной риторики Запада», – добавил российский чиновник. Но страны Запада сорвали принятие финального коммюнике, подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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