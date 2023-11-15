Санкции ЕС против алмазов из России раскололи Кимберлийский процесс

Намерение ЕС внести санкции против российских алмазов в 12-й пакет привело к расколу в Кимберлийском процессе (КП, организация алмазодобывающих стран и стран – импортеров алмазов). Страны – члены организации «впервые за всю историю КП» не согласовали финальное коммюнике по итогам зимбабвийского председательства, сообщил по итогам пленарной сессии КП 14 ноября в своем комментарии на сайте Минфина России заместитель министра Алексей Моисеев. По его словам, «это беспрецедентное событие было спровоцировано западными странами, до последнего пытавшимися включить в проект коммюнике украинский сюжет».