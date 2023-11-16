После падения оптовых цен на горючее АЗС начали зарабатывать

После падения оптовых цен на горючее АЗС начали зарабатыватьИх маржа уже составляет около 1 рубля на литр и будет расти до конца года
Чистая маржинальность АЗС в России к 10 ноября перешла в положительную зону и составила 1,3 руб. за литр бензина марки Аи-95, 90 коп. за литр Аи-92 и 10 коп./л для дизтоплива, подсчитали для «Ведомостей» аналитики «Петромаркета». Автозаправки начали зарабатывать после снижения оптовых цен на топливо с пиковых показателей сентября, поясняют в компании.
Маржа продаж 92-го бензина перешла в положительную зону 7 ноября, 95-го – 2 ноября, а дизтоплива – еще 9 октября, отмечают в «Петромаркете». Пик убытков АЗС, по данным исследовательской группы, наблюдался 20 сентября, за день до введения правительством запрета на экспорт нефтепродуктов. В этот день розничная маржа по Аи-92 составляла минус 4,8 руб./л, по Аи-95 – минус 5,5 руб./л, по дизтопливу – минус 4,2 руб./л.