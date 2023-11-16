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После падения оптовых цен на горючее АЗС начали зарабатывать

Их маржа уже составляет около 1 рубля на литр и будет расти до конца года
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Чистая маржинальность АЗС в России к 10 ноября перешла в положительную зону и составила 1,3 руб. за литр бензина марки Аи-95, 90 коп. за литр Аи-92 и 10 коп./л для дизтоплива, подсчитали для «Ведомостей» аналитики «Петромаркета». Автозаправки начали зарабатывать после снижения оптовых цен на топливо с пиковых показателей сентября, поясняют в компании.

Маржа продаж 92-го бензина перешла в положительную зону 7 ноября, 95-го – 2 ноября, а дизтоплива – еще 9 октября, отмечают в «Петромаркете». Пик убытков АЗС, по данным исследовательской группы, наблюдался 20 сентября, за день до введения правительством запрета на экспорт нефтепродуктов. В этот день розничная маржа по Аи-92 составляла минус 4,8 руб./л, по Аи-95 – минус 5,5 руб./л, по дизтопливу – минус 4,2 руб./л.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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