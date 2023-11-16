После падения оптовых цен на горючее АЗС начали зарабатывать

Маржа продаж 92-го бензина перешла в положительную зону 7 ноября, 95-го – 2 ноября, а дизтоплива – еще 9 октября, отмечают в «Петромаркете». Пик убытков АЗС, по данным исследовательской группы, наблюдался 20 сентября, за день до введения правительством запрета на экспорт нефтепродуктов. В этот день розничная маржа по Аи-92 составляла минус 4,8 руб./л, по Аи-95 – минус 5,5 руб./л, по дизтопливу – минус 4,2 руб./л.